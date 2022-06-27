Хабаровск, , 08:05 — REGNUM В Хабаровске впервые пройдёт чемпионат России по тяжелой атлетике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Тяжёлая атлетика Андрей Пронин © ИА REGNUM

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Соревнования запланированы с 5 по 8 июля. Участниками чемпионата станут 240 сильнейших спортсменов России и 20 атлетов из Белоруссии.

Хабаровский край представят три спортсмена: Максим Матвеев, Сергей Девяшин и Кристина Новокрещенова.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство спорта РФ создало аналог легкоатлетических соревнований Бриллиантовой лиги.