Хабаровск, 27 июня 2022, 08:05 — REGNUM В Хабаровске впервые пройдёт чемпионат России по тяжелой атлетике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Соревнования запланированы с 5 по 8 июля. Участниками чемпионата станут 240 сильнейших спортсменов России и 20 атлетов из Белоруссии.
Хабаровский край представят три спортсмена: Максим Матвеев, Сергей Девяшин и Кристина Новокрещенова.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство спорта РФ создало аналог легкоатлетических соревнований Бриллиантовой лиги.