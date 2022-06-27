Красноярск, , 08:00 — REGNUM Рекомендации о том, как избежать перегрева в жару, дал Роспотребнадзор.

Жара Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 27 июня в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, повышенная температура воздуха может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Специалисты рекомендуют соблюдать простые, но эффективные профилактические меры.

В жару нужно ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума. Если человек находится в помещении, необходимо обеспечить его проветривание.

На улице рекомендуется носить лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, пользоваться летним головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.

Питаться следует менее калорийной пищей, отказавшись от блюд с большим содержанием жира, копчёностей, скоропортящихся продуктов питания. Необходимо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи.

Чтобы не допустить обезвоживания организма, нужно употреблять больше жидкости, но при этом избегать газированных, сладких напитков, спиртного, энергетических напитков.

Поддержать иммунитет помогут фрукты и овощи. Перед употреблением их нужно тщательно вымыть.

В течении дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ.

Кроме того, в жару следует ограничить поездки на личном и общественном транспорте. Купаться и проводить водные процедуры на открытом воздухе можно только в местах, отведённых и оборудованных для этих целей.

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