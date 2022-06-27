Иркутск, , 07:57 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 27 июня сообщает подробности инцидента с нападением на девушку в областном центре.

Сотовый телефон

Днем 24 июня, Сергей Садаев и его 7-летний внук Тимур, прогуливаясь в районе одного из торговых центров, расположенных по улице Лермонтова, услышали крики о помощи. Обернувшись, 53-летний мужчина увидел убегающего от девушки парня. Не растерявшись, Сергей преградил беглецу путь, задержал его, а затем самостоятельно с внуком отвел в ближайшее отделение полиции, где передал в руки офицеров.

В ходе дальнейшей работы с задержанным оперативники установили хронологию событий. Как оказалось, злоумышленник выхватил мобильный у потерпевшей, в момент, когда она шла по улице и разговаривала по телефону. В кармане брюк у подозреваемого полицейские нашли похищенное устройство, после чего передали законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Руководством городского управления полиции принято решение о поощрении Сергея Садаева и его внука Тимура за отважность и решительность, при задержании подозреваемого в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ангарске вынесен приговор мужчине за совершение тяжких преступлений в отношении девушек.

Мужчина действовал по одной схеме: нападал на девушек возле подъезда, угрожая убийством, совершал преступления сексуального характера, после чего забирал их личные вещи — сумки, ювелирные украшения.

Читайте также: Житель Приангарья получил 12 лет за сексуальное насилие и грабежи