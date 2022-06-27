Иркутск, 27 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 27 июня сообщает подробности инцидента с нападением на девушку в областном центре.

Сотовый телефон

Днем 24 июня, Сергей Садаев и его 7-летний внук Тимур, прогуливаясь в районе одного из торговых центров, расположенных по улице Лермонтова, услышали крики о помощи. Обернувшись, 53-летний мужчина увидел убегающего от девушки парня. Не растерявшись, Сергей преградил беглецу путь, задержал его, а затем самостоятельно с внуком отвел в ближайшее отделение полиции, где передал в руки офицеров.

В ходе дальнейшей работы с задержанным оперативники установили хронологию событий. Как оказалось, злоумышленник выхватил мобильный у потерпевшей, в момент, когда она шла по улице и разговаривала по телефону. В кармане брюк у подозреваемого полицейские нашли похищенное устройство, после чего передали законной владелице.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ангарске вынесен приговор мужчине за совершение тяжких преступлений в отношении девушек.

Мужчина действовал по одной схеме: нападал на девушек возле подъезда, угрожая убийством, совершал преступления сексуального характера, после чего забирал их личные вещи — сумки, ювелирные украшения.

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