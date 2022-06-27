Новосибирск, , 07:57 — REGNUM В Новосибирской области в 2022 году улучшились результаты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по ряду предметов. Об этом на оперативном совещании сегодня, 27 июня, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В 2022 году сдача ЕГЭ впервые проходила в соответствии с новыми общеобразовательными стандартами, в спецификации контрольно-измерительных материалов произошли существенные изменения. Поэтому впрямую сравнивать итоги текущего года с результатами прошлых лет не рекомендуется, — подчеркнул Федорчук. — Но в целом увеличилось количество школьников сдавших ЕГЭ на высоком уровне по литературе, истории, физике, обществознанию».

Отметим, что на сегодняшний день 80 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.