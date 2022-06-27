Новосибирск, 27 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2022 году улучшились результаты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по ряду предметов. Об этом на оперативном совещании сегодня, 27 июня, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«В 2022 году сдача ЕГЭ впервые проходила в соответствии с новыми общеобразовательными стандартами, в спецификации контрольно-измерительных материалов произошли существенные изменения. Поэтому впрямую сравнивать итоги текущего года с результатами прошлых лет не рекомендуется, — подчеркнул Федорчук. — Но в целом увеличилось количество школьников сдавших ЕГЭ на высоком уровне по литературе, истории, физике, обществознанию».

Отметим, что на сегодняшний день 80 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.