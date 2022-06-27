Донецк, , 07:56 — REGNUM Вооруженные украинские формирования дважды обстреляли населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрелы Доломитного со стороны киевских боевиков были зафиксированы в 03:10 и в 06:05 (совпадает с мск) и в ходе них по населённому пункту было выпущено четыре и 20 снарядов калибра 152 мм соответственно.

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