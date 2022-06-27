Уфа, 27 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Сообщается, что ночью 27 июня спасатели Благовещенского района получили сообщение о том, что горит жилой дом в населенном пункте Ильино-Поляна. По тревоге были подняты 16 огнеборцев на 8 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, пожарные зафиксировали открытое горение жилого двухэтажного дома по всей площади. Вскоре они локализовали и ликвидировали пожар на площади 150 кв. метров.

Отмечается, что при пожаре пострадал мужчина 1996 года рождения. Во время борьбы с огнем были найдены тела мужчины 1976 года рождения и женщины 1977 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе во время пожара в жилом доме спасли шесть человек.