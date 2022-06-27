Бузулук, Оренбургская область, 27 июня, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области проводится проверка по факту травмирования в результате ДТП 14-летнего мальчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе УМВД по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Светофор

По данным ведомства, подростка сбил автомобиль на пешеходном переходе. Школьник перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

С травмами ребёнок госпитализирован. Полицейские рекомендуют родителям напоминать детям о правилах безопасности на дорогах.