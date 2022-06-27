Тернейский район, Приморский край, , 07:59 — REGNUM В Приморье выдался «урожайный» год в сравнение с 2021-м на красную рыбу — предприятия добывают лосось и симу в Тернейском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дальневосточный лосось Khabarovsk.md

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Свежая рыба поступит на продовольственный рынок края.

На данный момент выловили более 400 тонн лосося, в том числе горбуши — 385 тонн, симы — 22 тонны. Свежая рыба поступит на продовольственный рынок края.

Отмечается, что весной в Приморье выпустили в реки несколько миллионов мальков лосося. Это позволит восстановить природные запасы водных биоресурсов региона.

По мнению специалистов, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, предприятия рыбной отрасли края работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, японские рыбаки в текущем году не будут вести лов лососёвых в российской 200-мильной исключительной экономической зоне.