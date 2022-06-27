Южно-Сахалинск, 27 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. На Сахалине за три года со дна моря планируют поднять и утилизировать более 50 затонувших судов. В 2022 году акваторию области очистят от девяти судов и их останков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в правительстве островного региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

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Работа по подъёму затонувших судов началась на Сахалине в 2021 году. В этом году со дна моря в Невельском районе уже поднято одно судно. Такую работу планируется провести в Невельске, Корсакове и Южно-Курильске.

«Это вопрос экологии, а также важный этап модернизации нашей портовой инфраструктуры», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области со дна бухты Нагаева продолжаются работы по поднятию и утилизации затонувших судов.