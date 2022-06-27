Иркутск, , 07:49 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 27 июня сообщает подробности задержания подозреваемого в сбыте фальшивых денег: иркутянин расплатился за премиальный гаджет поддельными пятитысячными купюрами.

Фальшивые банкноты 21.мвд.рф

По версии 29-летнего жителя областного центра, он решил продать свой телефон, но полученные в результате сделки 15 купюр Банка России номиналом пять тысяч рублей оказались поддельными.

Вместо обращения в полицию, он решил избавиться от них аналогичным способом, найдя на популярном сайте подходящее объявление о продаже дорогостоящего гаджета.

Как сообщало

, в Ижевске по подозрению в сбыте фальшивых купюр задержан 31-летний местный житель.

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