Иркутск, 27 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 27 июня сообщает подробности задержания подозреваемого в сбыте фальшивых денег: иркутянин расплатился за премиальный гаджет поддельными пятитысячными купюрами.

21.мвд.рф Фальшивые банкноты

По версии 29-летнего жителя областного центра, он решил продать свой телефон, но полученные в результате сделки 15 купюр Банка России номиналом пять тысяч рублей оказались поддельными.

Вместо обращения в полицию, он решил избавиться от них аналогичным способом, найдя на популярном сайте подходящее объявление о продаже дорогостоящего гаджета.

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