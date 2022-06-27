Москва, , 07:38 — REGNUM Отключение России от глобального интернета практически невозможно, заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

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«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», — цитирует Пескова РИА Новости. Он также отметил, что Россия не собирается его отключать.

«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим», — заверил спецпредставитель.

Добавим, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, если Россию отключат от европейских точек обмена, она сможет получать интернет-трафик из Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве прошла пресс-конференция «В обход запрету. Какие опасности таит в себе VPN?».

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