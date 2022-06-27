Иркутск, 27 июня, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 27 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8687 человек, за последние сутки не случилось новых смертей.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 737 (+50 за сутки), хотя ещё накануне было +31. Госпитализированы 231 (+6 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 506 пациентов (+21 за сутки).

Ещё 698 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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