Тында, Амурская область, , 07:40 — REGNUM В городе Тында Амурской области зафиксировали задымление. Превышение показателей по концентрации взвесей в воздухе зафиксировало управление Роспотребнадзора по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Дым лесного пожара Пресс-служба правительства Забайкальского края

Читайте также: Красноярск окутало дымкой от лесных пожаров

Недалеко от города горит лес. Погода в Тынде почти безветренная, температура воздуха +30 градусов. Концентрации некоторых вредных веществ в воздухе превышены в несколько раз.

«Выявлено превышение допустимых концентраций содержания SO (серы диоксид) 16,7 мг/м3 при норме 0,5 мг/м3 и NO (оксида азота) 8,3 мг/м3 при нормативе 0,4 мг/м3», — отметили в Роспотребнадзоре.

Замеры проводились в непосредственной близости от жилых домов. Горожанам рекомендовано не гулять и ограничить прогулки детей в детских садах, не открывать окна и выходить на улицу только в маске.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая дымкой от лесных пожаров окутало Красноярск. Жители жаловались на запах гари в воздухе.