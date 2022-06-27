Назван объём экспорта пшеницы из Индии с середины мая
Нью-Дели, 27 июня, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Объём экспорта пшеницы из Индии с середины мая по сегодняшний день составил 1,8 млн тонн, пишет 27 июня The Times of India.
Как сообщил журналистам руководитель департамента продовольствия индийского министерства по делам потребителей, продовольствия и государственного распределения Судханшу Пандей, Индия за прошлый год экспортировала семь миллионов тон пшеницы.
Обычно, пояснил чиновник, страна экспортирует два миллиона тонн пшеницы — примерно один процент в общем объёме мировой торговли, так что в прошлом году был рекорд.
По его словам, купили зерно Шри-Ланка, Южная Корея, Израиль, Йемен, Оман, Катар, ОАЭ, Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Непал, Таиланд, Филиппины, а также Швейцария.
Несмотря на запрет экспорта пшеницы, введённый в Индии с середины мая, разрешено продавать этот вид продукции в ряд стран, которые особенно в ней нуждаются или у которых есть особая договорённость с Нью-Дели.