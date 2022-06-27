Нью-Дели, 27 июня, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Объём экспорта пшеницы из Индии с середины мая по сегодняшний день составил 1,8 млн тонн, пишет 27 июня The Times of India.

Пшеница

Как сообщил журналистам руководитель департамента продовольствия индийского министерства по делам потребителей, продовольствия и государственного распределения Судханшу Пандей, Индия за прошлый год экспортировала семь миллионов тон пшеницы.

Обычно, пояснил чиновник, страна экспортирует два миллиона тонн пшеницы — примерно один процент в общем объёме мировой торговли, так что в прошлом году был рекорд.

— прим. ИА REGNUM) и до 22 июня этого финансового года 1,8 млн тонн пшеницы были отправлены в ряд стран». Судханшу Пандей «Стоит отметить, что после введения ограничений (запрет, на экспорт пшеницы с 14 мая) и до 22 июня этого финансового года 1,8 млн тонн пшеницы были отправлены в ряд стран».

По его словам, купили зерно Шри-Ланка, Южная Корея, Израиль, Йемен, Оман, Катар, ОАЭ, Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Непал, Таиланд, Филиппины, а также Швейцария.

Несмотря на запрет экспорта пшеницы, введённый в Индии с середины мая, разрешено продавать этот вид продукции в ряд стран, которые особенно в ней нуждаются или у которых есть особая договорённость с Нью-Дели.