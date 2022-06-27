Новосибирск, 27 июня, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Новосибирске ночью сегодня, 27 июня, на пересечении улиц Богаткова и Национальная произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 1000 мм. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

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«По каналу вода пришла к точке выхода на поверхность — в районе дома по адресу Национальная, 27, — уточнили в СГК. — Так как вода вышла на поверхность вблизи частных домов, возможно причинение ущерба имуществу. Ответственность СГК застрахована, ущерб будет возмещен страховой компанией».

Под отключение горячего водоснабжения попали семь многоквартирных и 25 частных жилых домов. Сроки устранения дефекта уточняются.