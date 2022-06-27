Южно-Сахалинск, 27 июня, 2022, 07:32 — ИА Регнум. На Сахалине сотрудники рыбоохраны и полиции в ходе рейда на побережье Охотского моря в Макаровском районе поймали двух браконьеров, которые на носилках переносили к автомобилю мешки с камчатским крабом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКТУ Росрыболовства.

Крабы

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В браконьерских мешках насчитали 238 экземпляров краба, вылов которых в Восточно-Сахалинской подзоне запрещен. Размер ущерба оценили в сумму 3 275 904 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северобайкальском районе Бурятии правоохранители задержали браконьера со 170 кг незаконно выловленного омуля.