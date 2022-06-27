Новосибирск, 27 июня, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю было подано 576 заявок на догазификацию. Об этом сообщило министерство ЖКХ и энергетики региона.

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В министерстве уточнили, что общее количество поданных заявок уже превысило 18 тысяч.

Так, активно заявки подают жители Ордынского и Тогучинского районов, а вот властям и жителям Болотнинского и Убинского районов советуют активизироваться.