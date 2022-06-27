Москва, 27 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Преждевременное признание Россией Приднестровья могло принести ему вред. Об этом 27 июня заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

«Преждевременное признание Приднестровья Россией могло навредить республике, зажатой между Молдавией и Украиной», — заявил эксперт.

Поэтому Тирасполь должен был проводить очень взвешенную и сдержанную внешнюю политику, пояснил политолог.

«Выраженные пророссийские симпатии могли спровоцировать внешнее экономическое и политическое давление. Торговля ПМР после 2008 года и особенно с 2015 года все больше привязывалась к рынкам ЕС. В какой-то момент оказалось, что экономическое выживание республики в пропорции примерно 50/50 зависит от доброй воли как России, так и ЕС», — заключил Шорников.