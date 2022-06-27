Тюмень, , 07:18 — REGNUM В Тюменской области на трассе сгорел рейсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Сгоревший автобус Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сигнал о возгорании в пассажирском автобусе в районе села Исетское поступило днём 26 июня. Транспорт двигался по маршруту Тюмень-Курган.

На момент возгорания в автобусе находилось 22 пассара. Пострадавших нет. К ликвидации огня привлекались две единицы техники и семеро огнеборцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе задержан водитель школьного автобуса с фальшивыми документами.