Тирасполь, 27 июня, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Вопрос присоединения Приднестровья к России зависит исключительно от политической воли российского руководства. Об этом 27 июня заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Tony Bowden Флаг Приднестровья

«Присоединение Приднестровья к России — это вопрос, который зависит почти исключительно от Российской Федерации, ее желания и политической воли ее руководства», — заявил эксперт.

Народ Приднестровья в 2006 году высказался более чем определенно: независимость «с последующим свободным присоединением к России». Кто-то из политиков или политологов может по-разному трактовать слово «свободным», но для людей, которые тогда голосовали, выбор был однозначным и безусловным, уверен политолог.

«Развитие своей республики приднестровцы видят только в составе России» — заключил Шорников.

Напомним, что в мае и июне 2022 года, после начала проведения Россией специальной военной операции, в Приднестровье был совершен ряд террористических актов и диверсий.