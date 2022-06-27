Барнаул, 27 июня, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Обстановка с природными пожарами в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает 27 июня телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ, обнаруженный накануне очаг в Михайловском районе локализован на площади порядка 600 га, угрозы населённым пунктам нет.

МЧС Природный пожар в Алтайском крае

В Угловском районе локализации пока нет, группировка сил и средств ГУ МЧС России по Алтайскому краю, всех взаимодействующих служб продолжает работу по защите населённых пунктов от огня. Перехода пожара на объекты и строения не допущено.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС вылетел из Барнаула в пункт постоянной дислокации, в город Красноярск. Ситуация остаётся на контроле межведомственного оперативного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае вот уже третий день не могут потушить природный очаг, возникший в Угловском районе: его площадь составляет порядка 2,8 тысяч га.

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