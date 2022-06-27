Гибралтар, Великобритания, 27 июня, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Суперъяхту Axioma, предположительно принадлежащую российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, намерены выставить на продажу с аукциона власти Гибралтара. Об этом 26 июня сообщает Business Insider.

Флаги Гибралтара и Великобритании

Уточняется, что яхта будет продана на аукционе, такое решение принял суд заморской территории Великобритании в связи с большими расходами на содержание судна. Яхта Axioma была арестована по требованию неназванного международного банка.

Судно длиной 72 метра нуждается в периодическом техобслуживании, годовая стоимость которого может доходить до 10-15% от стоимости яхты. Суперъяхта была оценена в $75 млн. Судно пришвартовалось под мальтийским флагом в порту Гибралтара 21 марта.

Предполагается, что яхта принадлежит экс-владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, состояние которого, по данным журнала Forbes, в 2021 году оценивалось в $2,4 млрд.