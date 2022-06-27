Оренбург, , 07:13 — REGNUM В Оренбурге общественники пожаловались прокуратуру по поводу недостатков, выявленных на улицах города после ремонта в рамках нацпроекта. Перечень замечаний направлен в прокуратуру и заказчику для принятия мер реагирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского отделения ОНФ.

Ямы на дороге Twitregion.ru

Ремонт магистралей произведён в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ситуацию на ул. Пролетарской активисты назвали примером вопиющей безответственности. Общественники указали на разрушенные во время ремонтных работ площадку для пешеходов на пересечении с улицей Шевченко, съезд с тротуара в районе здания № 247/1, участок тротуара вдоль парковки около дома № 15 по улице Новой. Ряд работ и вовсе оказался невыполненным. При этом первоначальная цена контракта была 60,8 млн руб., а по итогам работ достигла 66 млн руб.

В «чёрный список» попала и ул. Салмышская. Оренбуржцы пожаловались на то, что отремонтирован только участок дороги, тогда как на сайте госзакупок был прописан ремонт всей магистрали. Горожане отметили, что подрядчик укладывал асфальт на тротуаре под проливным дождем, и покрытие не было уложено последним выравнивающим слоем асфальта. Сейчас асфальт рассыпается под ногами.

Недостатки выявлены на улицах Пролетарская, Магистральная, Абдрашитова, Салмышская, Ногин областного центра. »Перечень выявленных недостатков помимо прокуратуры мы также отправили в Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга, которое заказывало и принимало данные работы. Мы проведем повторный рейд по всем адресам, чтобы проконтролировать устранение замечаний», — сказала член регионального штаба Народного фронта в Оренбургской области Ирина Моргунова.