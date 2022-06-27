Якутск, , 07:15 — REGNUM Ребёнок утонул в реке Вилюй в Сунтарском районе Якутии. 13-летний мальчик купался в не оборудованном для этого месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе управления МЧС по региону.

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Трагедия произошла в селе Арылах. Тело мальчика ещё не нашли. На реке работают сотрудники службы спасения, государственной инспекции по маломерным судам, местное население. Поиски пока безрезультатны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае зарегистрировано очередное происшествие на воде с гибелью подростка. Трагедия произошла в субботу, 25 июня.