Нур-Султан, , 07:16 — REGNUM Каспийский саммит состоится 29 июня в столице Туркмении. В мероприятии примет участие казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, сообщили 27 июня в пресс-службе президента Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума Официальный сайт президента Казахстана

Прикаспийский саммит будет посвящён обсуждению важности конвенции по правовому статусу Каспийского моря. В нём также примут участие лидеры России, Ирана, Азербайджана и Туркмении.

Накануне этого события, в котором будет участвовать президент России Владимир Путин, 28 июня в Ашхабаде состоится заседание министров иностранных дел Прикаспийских государств.

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