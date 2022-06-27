Астана, 27 июня, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Каспийский саммит состоится 29 июня в столице Туркмении. В мероприятии примет участие казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, сообщили 27 июня в пресс-службе президента Казахстана.

Официальный сайт президента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума

Прикаспийский саммит будет посвящён обсуждению важности конвенции по правовому статусу Каспийского моря. В нём также примут участие лидеры России, Ирана, Азербайджана и Туркмении.

Накануне этого события, в котором будет участвовать президент России Владимир Путин, 28 июня в Ашхабаде состоится заседание министров иностранных дел Прикаспийских государств.