Вашингтон, 27 июня, 2022, 07:07 — ИА Регнум. О риске «переломного момента» из-за роста инфляции предупреждают аналитики. По их словам, мировая экономика близка к «переломному моменту», когда высокий рост цен станет нормальным явлением и его сложно будет взять под контроль.

Greg Dunlap Доллар

В отчете Банка международных расчетов (BIS) говорится, что мировая экономика всё ещё не оправилась от пандемии коронавируса. А в этом году она столкнулась с новыми вызовами. BIS называет высокую инфляцию и последствия событий на Украине.

Как подчёркивают аналитики, мир испытал глубокий, «по своей сути стагфляционный» шок из-за повышения цен на сырьё, нарушений в цепочках поставок и дефицита. Из-за этого серьёзно выросла стоимость товаров и услуг для домохозяйств.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные BIS, инфляция достигла максимумов за многие десятилетия в Великобритании, США, странах еврозоны и других государствах: «Возможно, мы достигли переломного момента, после которого инфляционная психология распространится и закрепится. Это будет означать серьёзный сдвиг парадигмы».

Добавим, годовая инфляция в Великобритании по итогам мая достигла 9,1%. Это стало рекордом с 1982 года. В Германии этот показатель составляет 7,9%, в Швеции — 7,2%.

Как отметил ранее президент РФ Владимир Путин, рост цен стал результатом системных ошибок США и Евросоюза в экономической политике.

Напомним, по данным Росстата, представленным 22 июня, в России цены на товары и услуги пять недель подряд снижаются или не меняются. В годовом выражении инфляция составила 16,4% против 16,7% неделей ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, жители США не верят словам главы Белого дома Джо Байдена о том, что высокую инфляцию в стране спровоцировала Россия.

Читайте также: Конгрессмен Уолтц: жители США не верят Байдену из-за лжи о России