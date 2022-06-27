Кировское, ДНР, 27 июня, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В городе Кировское Донецкой Народной Республике состоялся якутский национальный праздник Ысыах. Мероприятие организовала делегация из республики, сообщило ЯСИА.

ЯСИА Ысыах в Коломенском

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В населённом пункте состоялась церемония благословления, гости праздника получили якутские сувениры. В Ысыахе в том числе приняли участие глава города Кировское Сергей Ермаков и его заместитель Васила Шергелашвили, сотрудники мэрии, директор шахты «Комсомолец Донбасса», руководители социальных учреждений.

Проводила праздник делегация Якутии, возглавляемая постоянным представителем республики при президенте России Андреем Федотовым.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия взяла шефство над Кировским. Городу помогут восстанавливать дороги и социальную инфраструктуру.