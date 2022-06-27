Мадрид, 27 июня 2022, 07:00 — REGNUM Второй вице-премьер и министр труда Испании Йоланда Диас призвала «прояснить, что произошло» у забора в Мелилье на границе с Марокко. Об этом она написала в своём аккаунте в Twitter.
«Крайне шокированы снимками из Мелильи. Мои искренние соболезнования близким всех тех, кто несправедливо погиб. Теперь необходимо прояснить, что произошло», — написала Диас.
По словам вице-премьера Испании, она всегда будет «поддерживать миграционную политику, уважающую права человека».
Ранее несколько десятков человек погибли при попытке нелегально проникнуть из Марокко в Испанию.