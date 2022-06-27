Бухарест, 27 июня, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Сумму в размере $14 млн выделяют США Румынии на исследования в области атомной энергетики, написал румынский президент Клаус Йоханнис в Twitter.

Клаус Йоханнис

[ США Джо ] Байдена об энергетическом сотрудничестве между Румынией и США, о $14 млн для нового этапа программы модульных реакторов в Румынии». Клаус Йоханнис «Приветствую сообщение президентаСШАоб энергетическом сотрудничестве между Румынией и США, о $14 млн для нового этапа программы модульных реакторов в Румынии».

Он назвал энергетическую безопасность «общей целью стратегического партнёрства между Румынией и Соединёнными Штатами».