Мадрид, 27 июня, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Североатлантический альянс работает на благо мира. Об этом в интервью агентству EFE заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

«Уважаем тех, кто выходит на демонстрации, но мир не принадлежит им; мы все работаем ради мира», — сказала Роблес.

По её словам, те, кто выступает против «мира», «находятся в очень явном меньшинстве».