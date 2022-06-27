Кемерово, 27 июня, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области родителей, которые приобрели жильё за счёт средств материнского капитала, обязали оформить его в долевую собственность с детьми. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Credits-helps.ru Материнский капитал

«Прокуратура Кузнецкого района Новокузнецка провела проверку исполнения законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, — рассказали в ведомстве. — Установлено, что не все родители, воспользовавшиеся государственным сертификатом на материнский капитал, выполнили обязательство по оформлению приобретённого жилого помещения в общую долевую собственность детей. Этим они нарушили законные интересы несовершеннолетних».

В суд направлены четыре исковых заявления в интересах восьми детей. Иски удовлетворены в полном объёме. Одно из решений исполнено добровольно.