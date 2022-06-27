Мадрид, 27 июня, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Министр обороны Испании Маргарита Роблес считает, что лучшим способом укрепления защиты и мира является членство в НАТО. Об этом она заявила в интервью агентству EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре)

По её словам, в этой связи она решительно поддерживает просьбу Швеции и Финляндии о вступлении в состав НАТО и готова к посредничеству, чтобы Турция изменила свою позицию по вступлению этих стран в Североатлантический альянс.

Саммит НАТО состоится в Мадриде 29–30 июня.