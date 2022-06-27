Южно-Сахалинск, , 06:52 — REGNUM Полицейского, который находясь не при исполнении обязанностей сбил на дороге 30-летнюю женщину уволят из органов МВД, сообщило ИА «Сахалин и Курилы» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Сахалину.

ДТП Pravovoyicentr.ru

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Назначена служебная проверка, в результате которой виновник ДТП будет уволен и понесет наказание. К строгой дисциплинарной ответственности обещают привлечь и его руководителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в смертельное ДТП попал сотрудник полиции, в это время он находился не при исполнении служебных обязанностей. Пострадавшая женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело.