Москва, , 13:06 — REGNUM В Приднестровье нужно будет провести ещё один референдум для присоединения к РФ. Об этом 27 июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Празднование Дня миротворца в Бендерской крепости (ПМР) ИА «Новости Приднестровья»

«Референдум 2006 года, как и его результаты, официально не признаны Российской Федерацией. Поэтому, полагаю, на основании этого референдума вхождение Приднестровской Молдавской Республики в состав России едва ли возможно», — заявила эксперт.

Однако его результаты, тем не менее, могут учитываться при разработке внешнеполитической стратегии в регионе Северного Причерноморья, уверена Харитонова.

В случае, если вопрос с присоединением ПМР к РФ все же возникнет, целесообразно проведение нового референдума, считает политолог. По словам эксперта, пока не наблюдается однозначных сигналов о том, что это должно непременно произойти.

«Результаты нового референдума в целом, не вызывают сомнений — подавляющее большинство жителей Приднестровья считает себя частью Русского мира и видит свое будущее в составе Российского государства», — заключила Харитонова.

Напомним, что западные страны активно перевооружают армию Молдавии.