Оренбург, , 06:50 — REGNUM Специалисты Ботанического сада Оренбургского госуниверситета намерены вернуть Оренбургу звание «города сирени», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Сирень. Сорт красавица Москвы пресс-служба ОГУ

«Старожилы утверждали, что в начале XX века Оренбург негласно называли «городом сирени» в связи с обилием этого красивейшего растения в парках, скверах, во дворах. И это не спроста, учитывая все его достоинства. Однако к концу столетия количество видов сирени многократно сократилось, ухаживать за ней стало «не принято», — отметила научный сотрудник Ботанического сада ОГУ, куратор коллекционного участка Наталья Назарова.

На территории Ботанического сада заложили сирингарий — коллекционный участок. В начале он насчитывал восемь видов и 15 сортов сирени. Сейчас в коллекции насчитывается 28 видов из разных стран, из них 18 адаптированы к климатическим условиям Оренбургской области. Десять видов уже украшают улицы города.

По данным Международного общества сирени, в мире известно около 40 видов этого растения.