Мадрид, 27 июня, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию в Мадриде против права на добровольное прерывание беременности, считая это «культурой смерти» и отмечая решение Верховного суда США, отменяющее право на аборты. Об этом пишет агентство EFE.

Jose Javier Martin Espartosa Мадрид

Отмечается, что в крупном митинге приняли участие люди из разных уголков Испании.

Мероприятие было организовано более чем 200 организациями и прошло без происшествий. Демонстранты шли под музыку с испанскими флагами и транспарантами «в защиту жизни» и против законов об абортах и эвтаназии.