Мадрид, 27 июня 2022, 06:45 — REGNUM В общей сложности 54 рейса в Испании были отменены до 19:00 26 июня — в третий день забастовки сотрудников Ryanair в Испании, Франции, Бельгии и Португалии. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные профсоюзов.

Самолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair
Mikel Ortega

Также были задержаны по меньшей мере 208 рейсов, вылетающих или прибывающих из Испании.

Также в общей сложности двадцать рейсов в аэропорту Малага — Коста-дель-Соль были отменены. Аэропорт Малаги стал испанским аэропортом с наибольшим количеством отмененных в этот день рейсов. За ним следует Барселона с 14 рейсами, а на Ибице и в Аликанте отменено по четыре рейса.