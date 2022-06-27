Мадрид, 27 июня, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В общей сложности 54 рейса в Испании были отменены до 19:00 26 июня — в третий день забастовки сотрудников Ryanair в Испании, Франции, Бельгии и Португалии. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на данные профсоюзов.

Mikel Ortega Самолет авиакомпании Ryanair

Также были задержаны по меньшей мере 208 рейсов, вылетающих или прибывающих из Испании.

Также в общей сложности двадцать рейсов в аэропорту Малага — Коста-дель-Соль были отменены. Аэропорт Малаги стал испанским аэропортом с наибольшим количеством отмененных в этот день рейсов. За ним следует Барселона с 14 рейсами, а на Ибице и в Аликанте отменено по четыре рейса.