Пермь, 27 июня, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Перми между посетителями кафе произошёл конфликт. Один человек госпитализирован, сообщили в СУ СКР по региону.

Камни

По данным следствия, в кафе поссорились двое посетителей. Чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу. Следом вышел ещё один мужчина. Он начал кидать в участников конфликта камнями. Вооружившись камнем, он подбежал к одному из посетителей кафе и нанёс камнем удар по голове. Пермяк доставлен в больницу.

Злоумышленник задержан. Он заключен под стражу. Мужчине инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия.