Москва, , 06:40 — REGNUM Директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто рассказал о том, что у относительно большого количества пациентов, перенесших COVID-19, выявляют превышение ряда показателей, которые свидетельствуют о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

ЭКГ

По словам Шляхто, это может коснуться даже пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию со средней тяжестью течения. У них выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ. В будущем у таких пациентов может развиться поражение миокарда, нарушения ритма, сердечная недостаточность.

Медик подчеркнул, что отсроченным эффектом перенесенной коронавирусной инфекции могут стать патологические изменения в миокарде.

Шляхто советуют людям, перенесшим COVID-19, проходить углубленную диспансеризацию, сообщает РИА Новости. Также он советует на забывать про вакцинацию от коронавируса.

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