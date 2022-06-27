Копейск, Челябинская область, 27 июня, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области подросток отрезал мальчику часть пальца. Об этом пишут в соцсетях.

Rich Bowen Нож

По данным из паблика «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте», он хотел отрезать канцелярским ножом ветку, но неудачно. Лезвие попало по пальцу находившегося рядом мальчика и отрезало ему верхнюю фалангу указательного пальца.

В полиции подтвердили журналистам факт инцидента. Проводится проверка.