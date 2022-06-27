Кемерово, 27 июня, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 27 июня, ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

(сс) Freedom II Andres Ливень

Сотрудники кузбасского управление МЧС России рекомендовали жителям региона при ухудшении погоды соблюдать необходимые меры предосторожности.

Водителей попросили соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.