Якутск, 27 июня, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Основные инженерные изыскания, предшествующие созданию проекта атомной станции малой мощности в Якутии, завершены. Перспективы строительства объекта на встрече обсудили глава Якутии Айсен Николаев и президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе правительства региона.

Айсен Николаев и Евгений Пакерманов

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По словам Евгения Пакерманова, работы по малой атомной станции ведутся по плану и в рамках дорожной карты, сейчас идут дополнительные инженерные изыскания. Готов технический проект, строительство одобрено Государственной экологической экспертизой.

Айсен Николаев подчеркнул, что появление в регионе малой атомной станции позволит осваивать месторождение Кючус и другие проекты недропользователей. Объект имеет важное значение для развития Усть-Янского района, также отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, малая атомная станция будет располагаться на арктической территории Якутии. Основным потребителем вырабатываемой ею электроэнергии станет компания, осваивающая крупнейшее в России Кючусское золоторудное месторождение.