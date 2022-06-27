Бразилиа, , 06:36 — REGNUM Готовность предоставить политическое убежище бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, осуждённой на десять лет тюрьмы по обвинению в государственном перевороте, подтвердил лидер Бразилии Жаир Болсонару. Об этом политик заявил 26 июня в ходе интервью, которое транслировалось в соцсетях.

Жаир Болсонару Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil

Болсонару уточнил, что уже начались переговоры с правительством Боливии касательно судьбы Аньес. По словам бразильского президента, он уже обсуждал вопросы, связанные с предоставлением политубежища Аньес, с аргентинским лидером Альберто Фернандесом, а также с главами других стран региона.

«Все, что будет в моих силах, я сделаю для того, чтобы она оказалась в Бразилии, если правительство Боливии согласится, и мы предоставим ей убежище», — уточнил президент Бразилии.

Болсонару указал, что готов предоставить убежище и экс-командующему вооружёнными силами Боливии Уильямсу Калиману, а также бывшему главе полиции Владимиру Кальдерону.

«Насколько я знаю, они еще на свободе, возможно, в других странах, один из них, кстати, вероятно, находится в Бразилии. Если это так, то пока я президент, его не выдадут», — отметил бразильский лидер.

Как пояснил Болсонару, он считает обвинения, предъявленные Жанин Аньес и её тюремное заключение несправедливыми.

По мнению Болсонару, такая позиция нынешней бразильской власти говорит о ее приверженности повестке защиты прав человека в международных делах. Содержание Аньес в тюрьме Болсонару считает несправедливым.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный прокурор Боливии Хуан Ланчипа объявил о несогласии прокуратуры с приговором в отношении экс-и. о. президента страны Жанин Аньес.

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