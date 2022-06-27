Москва, 27 июня, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Специалисты выявляют показатели, свидетельствующие о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, у относительно большого количества пациентов, переболевших COVID-19. Об этом заявил РИА Новости директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава РФ, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения коронавирусной инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ. Это сигналы о том, что в будущем у них может развиться поражение миокарда, и нарушения ритма, и сердечная недостаточность», — сказал Шляхто.

По его словам, важно воспользоваться паузой в отсутствии высокого уровня заболеваемости COVID-19 и вакцинироваться: «Я думаю, этот пониженный уровень сохранится до осени. Поэтому важно, чтобы к осени не менее 80% населения прошли вакцинацию, только тогда мы с определенной степенью уверенности и спокойствия будем смотреть на эпидсезон 2022–2023 года».