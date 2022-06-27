Бахмут, ДНР, 27 июня, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Посёлок Доломитное (Бахмутский район, ДНР) подвергся ночью 27 июня обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Обстрел ВСУ вели со стороны населённого пункта Курдюмовка: в 03:10 мск по ДНР было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм. Обстрел повторился в 06:05 мск: выпущено ещё 20 снарядов.

Напомним, за сутки 26 июня в результате обстрела ДНР украинскими боевиками погибла жительница города Горловки 1955 года рождения и житель Донецка 1949 года рождения. Несколько человек, в том числе ребёнок, получили ранения.